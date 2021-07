Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Spectacle Aujourd’hui…demain ! Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Spectacle Aujourd’hui…demain ! Eu, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Eu. [ANIMATION CONFIRMEE] – Spectacle Aujourd’hui…demain ! 2021-07-18 15:00:00 – 2021-07-18 Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole

Eu Seine-Maritime Eu Spectacle de Benoit Samson.

C’est un voyage en chansons, dans un monde qui veille sur les hommes et la nature, vers une destination qui donne envie de changer le monde d’aujourd’hui et d’inventer celui de demain. +33 2 35 86 05 69 Spectacle de Benoit Samson.

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Eu Adresse Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O'Toole Ville Eu lieuville 50.04813#1.41984