Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Soirée découverte – Jeux de société / Jeux de plateau Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Soirée découverte – Jeux de société / Jeux de plateau Eu, 26 novembre 2021, Eu. [ANIMATION CONFIRMEE] – Soirée découverte – Jeux de société / Jeux de plateau 2021-11-26 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-26 22:00:00 22:00:00 Rue des Fontaines MJC – Centre des Fontaines

Eu Seine-Maritime Eu Seine-Maritime Soirée découverte commune “MJC Centre des fontaines-Sunao” autour des jeux de société modernes : venez essayer des jeux funs et ludiques ! 2h30 de jeux. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. Soirée découverte commune “MJC Centre des fontaines-Sunao” autour des jeux de société modernes : venez essayer des jeux funs et ludiques ! 2h30 de jeux. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. direction@centredesfontaines.fr +33 2 35 86 05 03 https://sunaoasso.blogspot.com/ Soirée découverte commune “MJC Centre des fontaines-Sunao” autour des jeux de société modernes : venez essayer des jeux funs et ludiques ! 2h30 de jeux. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. dernière mise à jour : 2021-10-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers Comité Régional de Tourisme de NormandieComité Régional de Tourisme de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Rue des Fontaines MJC - Centre des Fontaines Ville Eu lieuville 50.04964#1.41881