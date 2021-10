Embreville Embreville Embreville, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] – Soirée Couscous Embreville Embreville Catégories d’évènement: Embreville

Somme

[ANIMATION CONFIRMEE] – Soirée Couscous Embreville, 27 novembre 2021, Embreville. [ANIMATION CONFIRMEE] – Soirée Couscous 2021-11-27 – 2021-11-27

Embreville Somme Embreville 25 25 Animé par Arnaud Guimard. Organisée par le Comité des aînés d’Embreville.

Réservation jusqu’au samedi 13 novembre au plus tard.

Menu : Kir, couscous ou coq au vin, salade fromage, dessert, café.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. Animé par Arnaud Guimard. Organisée par le Comité des aînés d’Embreville.

Réservation jusqu’au samedi 13 novembre au plus tard.

Menu : Kir, couscous ou coq au vin, salade fromage, dessert, café.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. Animé par Arnaud Guimard. Organisée par le Comité des aînés d’Embreville.

Réservation jusqu’au samedi 13 novembre au plus tard.

Menu : Kir, couscous ou coq au vin, salade fromage, dessert, café.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. ©Pixabay – 2017 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Embreville, Somme Autres Lieu Embreville Adresse Ville Embreville lieuville 50.0315#1.54269