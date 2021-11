Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Savoir-faire artisanal Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Savoir-faire artisanal Le Tréport, 3 décembre 2021, Le Tréport. [ANIMATION CONFIRMEE] – Savoir-faire artisanal Galerie Camou Sculpture 3 Rue du Commerce Le Tréport

2021-12-03 13:00:00 – 2021-12-04 17:00:00 Galerie Camou Sculpture 3 Rue du Commerce

Le Tréport Seine-Maritime Le Tréport La Galerie Camousculpture accueil deux artistes : Mme. Martine Adèle et Mr. Daniel Vincent sculpture sur fer La Galerie Camousculpture accueil deux artistes : Mme. Martine Adèle et Mr. Daniel Vincent sculpture sur fer bellevue-surmer@orange.fr +33 6 81 63 22 54 http://www.camousculptures.fr/ La Galerie Camousculpture accueil deux artistes : Mme. Martine Adèle et Mr. Daniel Vincent sculpture sur fer Galerie Camou Sculpture 3 Rue du Commerce Le Tréport

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Le Tréport, Seine-Maritime Autres Lieu Le Tréport Adresse Galerie Camou Sculpture 3 Rue du Commerce Ville Le Tréport lieuville Galerie Camou Sculpture 3 Rue du Commerce Le Tréport