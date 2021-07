[ANIMATION CONFIRMEE] – Rando’Ânes au Bois de Cise Ault, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Ault.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Rando’Ânes au Bois de Cise 2021-07-27 10:00:00 – 2021-07-27 14:00:00

Ault Somme Ault

37 Depuis la falaise et les champs, laissez-vous envoûter par l’atmosphère bucolique des lieux. Vous serez surpris par votre âne qui en connaît les moindres recoins forestiers, au milieu de superbes villas.

Emmenez votre pique-nique

Rando avec les ânes, guidée, où les enfants (4 à 10 ans) montent sur les ânes et les adultes les mènent, avec pique-nique (emmenés par les participants), parcours en arrière des falaises d’Ault et déambulations dans le Bois de Cise, le tout avec explications guidées naturalistes, sur le patrimoine et les ânes.

delphine@escap-anes.fr https://www.escap-anes.fr/rando-anes.php

