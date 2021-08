Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] – Portes-ouvertes | Partage Sénégal Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Catégories d’évènement: Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Somme

[ANIMATION CONFIRMEE] – Portes-ouvertes | Partage Sénégal Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, 14 août 2021, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly. [ANIMATION CONFIRMEE] – Portes-ouvertes | Partage Sénégal 2021-08-14 09:00:00 – 2021-08-14 17:00:00

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 0 0 Vente de meubles, vaisselle, objets de décoration, électroménager, livres, CDs, DVDs, jouets. Masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée. Vente de meubles, vaisselle, objets de décoration, électroménager, livres, CDs, DVDs, jouets. Masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée. partage.senegal@yahoo.com +33 6 89 20 32 36 Vente de meubles, vaisselle, objets de décoration, électroménager, livres, CDs, DVDs, jouets. Masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée. ©Pixabay – 2019 dernière mise à jour : 2021-08-09 par SIM Picardie – DESTINATION LE TREPORT – MERS

Détails Catégories d’évènement: Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, Somme Autres Lieu Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Adresse Ville Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly lieuville 50.07283#1.45001