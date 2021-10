Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Pardon Georges Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Pardon Georges Eu, 22 octobre 2021, Eu. [ANIMATION CONFIRMEE] – Pardon Georges 2021-10-22 20:30:00 – 2021-10-22 Théâtre des Charmes Quartier Morris

Eu Seine-Maritime Petite biographie chantée de Georges Brassens – Pardon Georges.

L’amour, la mort, el temps qui passe, la religion aussi. Les thèmes que l’on retrouve dans les chansons de Brassens sont universels. Son œuvre nous raconte la vie des hommes allant du manant au seigneur du croque-note au fossoyeur, de la bergère à la prostituée, l’ensemble constituant une galerie de portraits tendres, poétiques, ironiques voire satiriques… Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. Petite biographie chantée de Georges Brassens – Pardon Georges.

communication.tdcharmes@gmail.com +33 2 35 86 29 09 http://www.theatre-des-charmes.com/

