Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Ouverture de saison culturelle et Concert Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Ouverture de saison culturelle et Concert Criel-sur-Mer, 10 septembre 2021, Criel-sur-Mer. [ANIMATION CONFIRMEE] – Ouverture de saison culturelle et Concert 2021-09-10 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-10 Rue de la Libération L’AbriBus scène municipale

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Ouverture de cette saison qui aura lieu à l’AbriBus (Criel scène municipale) à 18h30. Gratuit et ouvert à tous. Sous réserve de la situation sanitaire, n’hésitez pas à contacter l’organisateur pour confirmation. Ouverture de cette saison qui aura lieu à l’AbriBus (Criel scène municipale) à 18h30. Gratuit et ouvert à tous. Sous réserve de la situation sanitaire, n’hésitez pas à contacter l’organisateur pour confirmation. +33 2 35 50 51 20 https://www.criel-sur-mer.fr/agenda.html Ouverture de cette saison qui aura lieu à l’AbriBus (Criel scène municipale) à 18h30. Gratuit et ouvert à tous. Sous réserve de la situation sanitaire, n’hésitez pas à contacter l’organisateur pour confirmation. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Rue de la Libération L'AbriBus scène municipale Ville Criel-sur-Mer lieuville 50.01644#1.31792