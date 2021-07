Mers-les-Bains Mers-les-Bains Mers-les-Bains, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] – Open de Skateboard Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Mers-les-Bains Somme Mers-les-Bains Initiations Skateboard le matin pour les enfants, mur d’escalade toute la journée, et contest toute l’après-midi ! Inscriptions sur place, ouvert à tous ! Priez Money : 1 500€

