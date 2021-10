Gamaches Gamaches Gamaches, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] – Marché de l’Octobre Rose Gamaches Gamaches Catégories d’évènement: Gamaches

Somme

[ANIMATION CONFIRMEE] – Marché de l’Octobre Rose Gamaches, 30 octobre 2021, Gamaches. [ANIMATION CONFIRMEE] – Marché de l’Octobre Rose 2021-10-30 08:30:00 – 2021-10-30 12:30:00

Gamaches Somme Gamaches Les élus organisent sur le marché hebdomadaire, de 8h30 à 12h30

– Vente de bracelets et ateliers de bracelets rose

– Décoration d’un arbre avec de vieux soutiens-gorges

– Confection d’une guirlande en boutons rose et blancs

Catégories d'évènement: Gamaches, Somme