[ANIMATION CONFIRMEE] – Marché couvert et apéro en musique 2021-09-18 19:00:00 – 2021-09-18 21:00:00 Rue du Petit Marais La Source

Ponts-et-Marais Seine-Maritime Ponts-et-Marais Le marché couvert événement de sourciers. Il sera composé de producteurs locaux : maraîcher, fromager, brasseur, chocolatier, mais également de créateurs bois flotté, bijoux, cosmétique naturelle… Le but étant de mettre en avant les producteurs locaux, ayant un savoir-faire reconnu ou en cours de création… prix de l’installation est libre.

Le marché sera suivi de l’apéro en musique. Vous pouvez amener vos propres vinyles. Marché couvert : 15h-19h

Détails Catégories d’évènement: Ponts-et-Marais, Seine-Maritime Autres Lieu Ponts-et-Marais Adresse Rue du Petit Marais La Source Ville Ponts-et-Marais lieuville 50.04115#1.44329