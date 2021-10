[ANIMATION CONFIRMEE] – Leiïla HUISSOUD Eu, 4 février 2022, Eu.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Leiïla HUISSOUD 2022-02-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-04 Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu Seine-Maritime

Auguste : fragilité et innocence : c’est autour de ces deux grandes lignes que se sont dessinés les contours

de Leïla Huissoud aux yeux du public. Mélange de drôlerie, d’attitudes naturelles et de spontanéité en

interaction avec son public. Pas de nez rouge, maquillage ou costumes colorés, mais l’envie de porter les

douze chansons d’« Auguste » vers plus de gaieté.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

contact@theatreduchateau.fr +33 2 35 50 20 97

dernière mise à jour : 2021-10-13 par