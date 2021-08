Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Le festival les Escales au Manoir – Pierre et le loup Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Le festival les Escales au Manoir – Pierre et le loup Criel-sur-Mer, 28 août 2021, Criel-sur-Mer. [ANIMATION CONFIRMEE] – Le festival les Escales au Manoir – Pierre et le loup 2021-08-28 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-28 Scène municipal l’Abribus Rue de la Libération

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Pierre et le loup de Prokofiev.

Orchestre symphonique de l’Arques.

Direction Frédéric Rouillon. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. Pierre et le loup de Prokofiev.

Orchestre symphonique de l’Arques.

Direction Frédéric Rouillon. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. Pierre et le loup de Prokofiev.

Orchestre symphonique de l’Arques.

Direction Frédéric Rouillon. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Scène municipal l'Abribus Rue de la Libération Ville Criel-sur-Mer lieuville 50.01644#1.31792