Criel-sur-Mer, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Le festival les Escales au Manoir – "Les chemins de l'Amour"

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Le festival les Escales au Manoir – "Les chemins de l'Amour" 2021-08-26 21:00:00 Eglise Saint-Aubin 15 Route du Cabaret

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Récital de mélodies françaises “Les chemins de l’amour”

Dorothée Lorthiois (soprano) – Marie Gautrot (mezzo soprano) – Jean-Luc Ballestra (barython) – Frédéric Rouillon (piano). Entrée libre – Participation libre aux frais Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. Récital de mélodies françaises “Les chemins de l’amour”

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Eglise Saint-Aubin 15 Route du Cabaret Ville Criel-sur-Mer lieuville 50.01661#1.31914