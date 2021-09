Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – L’art et la créativité Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

[ANIMATION CONFIRMEE] – L’art et la créativité Le Tréport, 24 septembre 2021, Le Tréport. [ANIMATION CONFIRMEE] – L’art et la créativité 2021-09-24 10:00:00 – 2021-09-25 15:00:00 Galerie Atelier Camousculptures 3 Rue du Commerce

L'atelier Camousculptures accueillera Martine Adèle artiste peintre d'œuvres styles mandalas et Francine Deslandes artiste peintre. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l'organisateur pour confirmation.

+33 6 81 63 22 54 http://www.camousculptures.fr/

Lieu Le Tréport Adresse Galerie Atelier Camousculptures 3 Rue du Commerce Ville Le Tréport