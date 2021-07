Mers-les-Bains Mers-les-Bains Mers-les-Bains, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] – La nuit des Eglises Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Somme

[ANIMATION CONFIRMEE] – La nuit des Eglises Mers-les-Bains, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mers-les-Bains. [ANIMATION CONFIRMEE] – La nuit des Eglises 2021-07-03 – 2021-07-03

Mers-les-Bains Somme Ouverture de l’église Saint-Martin à la lueur des lumignons.

Vivre, découvrir autrement le patrimoine culturel, concert avec le Brass band de la côte picarde. +33 2 27 28 06 60 Ouverture de l’église Saint-Martin à la lueur des lumignons.

Vivre, découvrir autrement le patrimoine culturel, concert avec le Brass band de la côte picarde. ©Compagnons de Saint-Martin – 2021 dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Mers-les-Bains, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Mers-les-Bains Adresse Ville Mers-les-Bains lieuville 50.06817#1.38837