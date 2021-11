[ANIMATION CONFIRMEE] – La magie de la Forêt d’Eu – Shinrin Yoku Eu, 13 février 2022, Eu.

[ANIMATION CONFIRMEE] – La magie de la Forêt d’Eu – Shinrin Yoku Eu

2022-02-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-13 17:00:00 17:00:00

Eu Seine-Maritime Eu

Dans le cadre majestueux et ressourçant de la forêt royale d’Eu, reconnectez-vous au corps, au souffle, à la nature et à l’Etre. Au programme de ce rendez-vous bien-être : marches respirées, méditées et d’ouverture du cœur, postures d’ancrage, de conscience corporelle, de respiration, découvertes et immersion sensorielles…. Sans oublier un moment de rencontre avec l’arbre ! Ressourcement garanti au contact de la nature.

bettinalanchais@gmail.com +33 6 63 41 16 44 https://www.bettina-conscience-corps-energie.fr/pages/bains-de-foret.html

Eu

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers