[ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine – Visite usine TIMAC AGRO Le Tréport, 18 septembre 2021, Le Tréport. [ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine – Visite usine TIMAC AGRO 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-18 16:00:00 16:00:00 Usine TIMAC AGRO Quai Nord

Le Tréport Seine-Maritime A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir l’usine TIMAC AGRO, entreprise spécialisée dans l’innovation pour la nutrition des plantes et l’accompagnement des agriculteurs. Pass sanitaire exigé à l’entrée.

Port du masque obligatoire. Chaussures plates et fermées à privilégier.

