Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Théâtre Municipal du Château Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Théâtre Municipal du Château Eu, 18 septembre 2021, Eu. [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Théâtre Municipal du Château 2021-09-18 – 2021-09-19 Théâtre Municipal du Château Place Isabelle d’Orleans

Eu Seine-Maritime Inscrit au titre des Monuments Historiques, Scène conventionnée « Textes et Voix »

Édifice accessible handicap moteur (RDC)

– Visite libre et/ou guidée

– Concert à voir avec le Musée Louis-Philippe

(durée environ 1h), tarif 3€/personne. Réservation conseillée au 02 35 50 20 97 ou contact@theatreduchateau.fr

– Exposition d’aquarelles de Jérôme Hennebicque “Eloge d’une vague” Inscrit au titre des Monuments Historiques, Scène conventionnée « Textes et Voix »

Édifice accessible handicap moteur (RDC)

– Visite libre et/ou guidée

– Concert à voir avec le Musée Louis-Philippe

(durée environ 1h), tarif 3€/personne…. +33 2 35 50 20 97 http://www.theatreduchateau.fr/ Inscrit au titre des Monuments Historiques, Scène conventionnée « Textes et Voix »

Édifice accessible handicap moteur (RDC)

– Visite libre et/ou guidée

– Concert à voir avec le Musée Louis-Philippe

(durée environ 1h), tarif 3€/personne. Réservation conseillée au 02 35 50 20 97 ou contact@theatreduchateau.fr

– Exposition d’aquarelles de Jérôme Hennebicque “Eloge d’une vague” dernière mise à jour : 2021-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Théâtre Municipal du Château Place Isabelle d'Orleans Ville Eu lieuville 50.04865#1.41834