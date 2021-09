[ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine – Spectacle théâtrale “La fontaine enchanté” Ault, 19 septembre 2021, Ault.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine – Spectacle théâtrale “La fontaine enchanté” 2021-09-19 – 2021-09-19

Ault Somme

A l’occasion des Journées du Patrimoine et du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. La caravelle de arts présente “La Fontaine enchantée”. Spectacle théâtrale, poétique et musical.

Avec la participation de :

– Eric MALGOUYRES comédien chanteur

– Françoise ENOCK viole de gambe, vièle à archet et luth

– Anne-Lise GILLET épinette

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

A l’occasion des Journées du Patrimoine et du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. La caravelle de arts présente “La Fontaine enchantée”. Spectacle théâtrale, poétique et musical.

Avec la participation de :

– Eric MALGOUYRES comédien chanteur

– Françoise ENOCK viole de gambe, vièle à archet et luth

– Anne-Lise GILLET épinette

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

+33 6 71 04 07 82 https://www.la-caravelle-des-arts.com/

A l’occasion des Journées du Patrimoine et du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. La caravelle de arts présente “La Fontaine enchantée”. Spectacle théâtrale, poétique et musical.

Avec la participation de :

– Eric MALGOUYRES comédien chanteur

– Françoise ENOCK viole de gambe, vièle à archet et luth

– Anne-Lise GILLET épinette

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

©Pixabay – 2017

dernière mise à jour : 2021-09-13 par