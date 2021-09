Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine – Sauvegarde des Lignes Ferroviaires du Tréport Mers-les-Bains Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine – Sauvegarde des Lignes Ferroviaires du Tréport Mers-les-Bains Le Tréport, 18 septembre 2021, Le Tréport. [ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine – Sauvegarde des Lignes Ferroviaires du Tréport Mers-les-Bains 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Place Pierre Sémard Parvis de la Gare du Tréport-Mers

Le Tréport Seine-Maritime Exposition très complète sur le ferroviaire au Tréport de la fin du XIXème siècle à nos jours : avec des documents inédits sur la construction et l’évolution de notre gare et nos liges ferroviaires arrivant au Tréport. Une superbe affiche réalisée par Nicolas STERIN (auteur des BD Polette) .

Participation de Monsieur Bonzi, auteur du livre P’tit Jean, gosse des Cordiers en exclusivité, il a rédigé pour ces journées, une historiette, LE VOYAGE DE LA FAMILLE PERUCHET, qui sera distribuée gracieusement. Exposition très complète sur le ferroviaire au Tréport de la fin du XIXème siècle à nos jours : avec des documents inédits sur la construction et l’évolution de notre gare et nos liges ferroviaires arrivant au Tréport. Une superbe affiche réalisée… rail.treport.mers@gmail.com +33 6 85 15 69 78 Exposition très complète sur le ferroviaire au Tréport de la fin du XIXème siècle à nos jours : avec des documents inédits sur la construction et l’évolution de notre gare et nos liges ferroviaires arrivant au Tréport. Une superbe affiche réalisée par Nicolas STERIN (auteur des BD Polette) .

Participation de Monsieur Bonzi, auteur du livre P’tit Jean, gosse des Cordiers en exclusivité, il a rédigé pour ces journées, une historiette, LE VOYAGE DE LA FAMILLE PERUCHET, qui sera distribuée gracieusement. dernière mise à jour : 2021-09-12 par

Détails Catégories d’évènement: Le Tréport, Seine-Maritime Autres Lieu Le Tréport Adresse Place Pierre Sémard Parvis de la Gare du Tréport-Mers Ville Le Tréport lieuville 50.06273#1.37629