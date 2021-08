Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, 18 septembre 2021, Eu. [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Place Isabelle d’Orléans et Bragance 2021-09-18 – 2021-09-19

Eu Seine-Maritime – Vente d’ardoises gravées par l’association Patrimoine Historique et Artistique de la Ville d’Eu, au profit du fond de souscription entre la Fondation du Patrimoine, la PHAVE et la ville d’Eu pour les travaux de restauration des couvertures et des charpentes.

– Amys du Vieil Eu, publications patrimoniales de l'association.

– Amys du Vieil Eu, publications patrimoniales de l'association.

