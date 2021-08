[ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Musée du verre et des traditions verrières Eu, 18 septembre 2021, Eu.

[ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Musée du verre et des traditions verrières 2021-09-18 – 2021-09-19 Quartier Morris Musée du Verre et des Traditions Verrières

Eu Seine-Maritime

– Visite guidée de la « Salle des Parfums » et de la salle des « Techniques de fabrication », sam et dim 14h- 18h

– Projections « Verre et feu : une vision époustouflante », dans la salle du Théâtre des Charmes (60 personnes maxi) sam et dim 14h-18h

Démonstration souffleur de verre – Gino Dei Rossi : Samedi & dimanche.

Démonstration perlière – Marie Corrieu : Samedi & Dimanche.

Démonstration graveuse sur verre – Claude Noureux : Samedi & dimanche.

traditions.verrieres@orange.fr +33 2 35 86 21 91 http://traditions-verrieres.com/

