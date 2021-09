[ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine | Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle Eu, 19 septembre 2021, Eu.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Journées Européennes du Patrimoine | Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle 2021-09-19 10:00:00 – 2021-09-19 12:00:00 Place Isabelle d’Orléans et Bragance Château-Musée Louis-Philippe

Eu Seine-Maritime

Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !

Bach, Händel, Telemann…

Les Heures Musicales de la Bresle fêtent le “Patrimoine pour Tous”. Organisée à l’initiative de la DRAC, les Journées du Européennes du Patrimoine sont à l’occasion partout en France de célébrer une mémoire collective, celle des bâtiment mais aussi celle des arts, des métiers et des hommes qui y ont travaillé ; la musique en fait partie. Le thème de cette 38ème édition est “Patrimoine pour tous”, un thème particulièrement cher à l’association des Heures Musicales de la Vallée de la Bresle qui depuis plus de 20 ans œuvre à la diffusion de la musique auprès des publics qui en sont éloignés soit du fait de leur âge, publics scolaires, résidents EHPAD ou d’une situation particulière liée au handicap ou à l’insertion sociale, plus généralement des publics qu’on appelle “empêchés”.

Une dizaine de musiciens amateurs, stagiaires habitués des Ateliers de Musique Ancienne, se retrouveront pour animer les monuments ouverts à cette occasion. Chanteurs, flûtistes, violonistes, violoncellistes et clavecinistes vous donnent rendez-vous pour revivre avec vous quelques-uns de leurs coups de cœur.

