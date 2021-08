Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Eglise Saint-Aubin Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Eglise Saint-Aubin Criel-sur-Mer, 18 septembre 2021, Criel-sur-Mer. [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Eglise Saint-Aubin 2021-09-18 – 2021-09-19 Eglise Saint-Aubin 15 Route du Cabaret

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Histoire, vitraux, reliques de l’Eglise Saint-Aubin. Visite guidée à 15h. Histoire, vitraux, reliques de l’Eglise Saint-Aubin. Visite guidée à 15h. sauvegardeglisesaintaubin@gmail.com +33 6 79 25 98 76 Histoire, vitraux, reliques de l’Eglise Saint-Aubin. Visite guidée à 15h. dernière mise à jour : 2021-08-03 par

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Eglise Saint-Aubin 15 Route du Cabaret Ville Criel-sur-Mer lieuville 50.01653#1.31927