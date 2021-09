Mers-les-Bains Mers-les-Bains Mers-les-Bains, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Couleur céramique : Exposition universelle de 1889 Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Conférence d'une heure sur le thème « Couleur céramique : Exposition universelle de 1889 » à la salle Ernest Dailly à 16H ; un clin d'œil notamment au grand casino remonté en 1890 à Mers et aux nombreuses céramiques architecturales qui colorent la ville. La conférence sera animée par Françoise Mary, spécialiste de la céramique architecturale décorative.

