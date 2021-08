Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole Eu, 18 septembre 2021, Eu. [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole 2021-09-18 – 2021-09-19 Place Isabelle d’Orleans et Bragance Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole

Eu Seine-Maritime Classée au titre des Monuments Historiques Samedi 18 septembre : de 12h à 14h.

Dimanche 19 septembre : de 12h à 18h. – Visite libre

– Exposition photographique sur les travaux de restauration de la flèche

– Film rétrospective des travaux de la flèche. Classée au titre des Monuments Historiques Samedi 18 septembre : de 12h à 14h.

Dimanche 19 septembre : de 12h à 18h. – Visite libre

– Exposition photographique sur les travaux de restauration de la flèche

– Film rétrospective des travaux de la… Classée au titre des Monuments Historiques Samedi 18 septembre : de 12h à 14h.

Dimanche 19 septembre : de 12h à 18h. – Visite libre

– Exposition photographique sur les travaux de restauration de la flèche

– Film rétrospective des travaux de la flèche. dernière mise à jour : 2021-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Place Isabelle d'Orleans et Bragance Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O'Toole Ville Eu lieuville 50.04876#1.41953