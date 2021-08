Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Château Musée Louis-Philippe Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

[ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Château Musée Louis-Philippe Eu, 18 septembre 2021, Eu. [ANIMATION CONFIRMEE] | Journées Européennes du Patrimoine | Château Musée Louis-Philippe 2021-09-18 – 2021-09-19 Place Isabelle d’Orleans Château-Musée Louis Philippe

Eu Seine-Maritime Classé au titre des Monuments Historiques, Musée de France, Maison des Illustres.

Entrée cour d’honneur :

– Visite libre du musée (1h)

– Concert de l’ensemble Enteos, musique Renaissance dans le cadre du retour du grand tableau restauré d’Alfred Johannot.

