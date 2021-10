Incheville Incheville Incheville, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Journée sportive Incheville Incheville Catégories d’évènement: Incheville

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Journée sportive Incheville, 16 octobre 2021, Incheville. [ANIMATION CONFIRMEE] – Journée sportive 2021-10-16 09:00:00 – 2021-10-16 14:00:00 Rue Pierre et Marie Curie Ecole primaire Charles Perrault

Incheville Seine-Maritime Incheville Sous le préau de l’école. Organisée par le COB.

– « Rand-orientation » par équipe. Départs libres de 9h00 à 14h00. Trois circuits : 4km (7 balises), 8km (15 balises), 14km (20 balises). Fin et retour de tous à 15h30 précises. Les enfants doivent être accompagnés.

– Marche nordique en famille. Circuit de 8km (départ à 9h30) ou de 4km (départ à 10h30). Prêt de bâtons à 9h00. Les enfants doivent être accompagnés.

– Ateliers « découverte » athlé jeunes (courir, sauter, lancer) de 10h00 à 11h30. 4 groupes : baby (école maternelle), éveil (CP-CE1-CE2), poussin (CM1-CM2), benjamin (6ème-5ème). Sous le préau de l’école. Organisée par le COB.

