Plats végétariens réalisés à partir d'herbes sauvages et médicinales de fleurs et de graines en collaboration avec Sophie, herboriste. En partenariat avec Pascal et Sébastien du Resto brocante le Passé simple et Sophie, herboriste "Les Bonnes Herbes". Sur réservation.

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Passé simple 50 Rue Paul Bignon Ville Eu lieuville 50.04714#1.41881