Étalondes Étalondes Étalondes, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Fête foraine et concerts Étalondes Étalondes Catégories d’évènement: Étalondes

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Fête foraine et concerts Étalondes, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Étalondes. [ANIMATION CONFIRMEE] – Fête foraine et concerts 2021-07-11 15:00:00 – 2021-07-11

Étalondes Seine-Maritime Étalondes Manèges – Autoscooters toute la journée sur la place. 15h : Début des animations théâtre flash « Les années 60 » par le Carcahoux.

16h : Concert du groupe mythique « Les Pebbles »

18h30 : Départ de la Triplette de la Renaissance. Manèges – Autoscooters toute la journée sur la place. 15h : Début des animations théâtre flash « Les années 60 » par le Carcahoux.

16h : Concert du groupe mythique « Les Pebbles »

18h30 : Départ de la Triplette de la Renaissance. +33 2 35 86 13 61 Manèges – Autoscooters toute la journée sur la place. 15h : Début des animations théâtre flash « Les années 60 » par le Carcahoux.

16h : Concert du groupe mythique « Les Pebbles »

18h30 : Départ de la Triplette de la Renaissance. Manèges – Autoscooters toute la journée sur la place. 15h : Début des animations théâtre flash « Les années 60 » par le Carcahoux.

16h : Concert du groupe mythique « Les Pebbles »

18h30 : Départ de la Triplette de la Renaissance. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Étalondes, Seine-Maritime Autres Lieu Étalondes Adresse Ville Étalondes lieuville 50.03028#1.38575