[ANIMATION CONFIRMEE] – Fête du sport et bourse aux affaires de sport Le Tréport, 26 juin 2021-26 juin 2021, Le Tréport. [ANIMATION CONFIRMEE] – Fête du sport et bourse aux affaires de sport 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-26

Le Tréport 76470 De nombreuses associations locales seront là pour présenter leurs activités et proposer des démonstrations.

Ouvert à tous. Le même jour, au même endroit, l’UAST propose une BOURSE AUX AFFAIRES DE SPORT (vêtements, chaussures, matériel). Les stands sont réservés aux seules associations sportives de la Communauté de Communes des Villes Sœurs (contact : uastletreport@yahoo.com). Pour l’accès à ces animations, le port du masque sera obligatoire et les gestes barrières devront être respectés.

