[ANIMATION CONFIRMEE] | Fête communale Saint-Pierre-en-Val, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Pierre-en-Val. [ANIMATION CONFIRMEE] | Fête communale 2021-07-03 – 2021-07-05

Fête foraine, défilé fanfare le dimanche. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l'organisateur pour confirmation. noel.johann@orange.fr +33 6 84 93 77 30

