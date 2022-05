[ANIMATION CONFIRMEE] – Festival des Ateliers Arts et Loisirs Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

[ANIMATION CONFIRMEE] – Festival des Ateliers Arts et Loisirs Criel-sur-Mer, 13 juin 2022, Criel-sur-Mer.

2022-06-13 – 2022-06-16

Ouverture aux pratiques amateures. Soirées musique, chant, danse, arts visuels, théâtre. Retrouvons la 1ère saison de la Grande Mademoiselle, mise en scène par Béatrice Charpentier avec les comédiens de l'Atelier.

