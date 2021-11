Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition Ten years after Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Catégories d’évènement: Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

2021-11-27 10:00:00 – 2021-12-05 20:00:00

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Vernissage le 17 novembre à 17h.

Il y a eu Zoé, les voyages, les départs anxieux, les « gosses », les retours fatigués, des expos, des amis gagnés, des amis perdus et tout le reste … Et puis cette expo.

Exposition visible librement du 27/11 au 05/12, puis sur rendez-vous jusqu’à Noël. gil.browaeys@gmail.com Vernissage le 17 novembre à 17h.

Exposition visible librement du 27/11 au 05/12, puis sur rendez-vous jusqu’à Noël. ©Gil Browaëys – 2021

