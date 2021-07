Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition Florence Lejeune Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition Florence Lejeune Le Tréport, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Tréport. [ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition Florence Lejeune 2021-07-03 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-18 19:00:00 19:00:00 Forum de la plage Esplanade Louis Aragon

Le Tréport Seine-Maritime Artiste peintre. Mesures COVID : Gestes barrières, port du masque obligatoire et distanciation sociale. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l'organisateur pour confirmation.

