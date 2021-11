[ANIMATION CONFIRMEE] Exposition : Dominique PAO – Sans filtre Le Tréport, 12 février 2022, Le Tréport.

[ANIMATION CONFIRMEE] Exposition : Dominique PAO – Sans filtre Galerie Resonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport

2022-02-12 10:30:00 – 2022-03-27 12:30:00 Galerie Resonances 5/7 rue de la Tour

Le Tréport Seine-Maritime Le Tréport

Exposition : Peinture et céramique – Comédienne, danseuse curieuse de la vie Dominique PAO choisie naturellement l’art plastique comme moyen d’expression. Esprit libre et engagée, elle peint le monde du spectacle et de la nuit qu’elle côtoie amoureusement dans les années 2000. Car c’est amour des êtres et leur belle âme qui la nourrit. Dans sa démarche artistique, elle s’amuse à accentuer les traits et les formes des personnes rencontrées lors de ses pérégrinations ce qui donne encore plus de force et de caractère à ses représentations.

contact@galerieresonances.com +33 7 72 06 46 28

