Le Tréport Seine-Maritime Le Tréport Après « Les 5 ans du chat Marin » célébrés en 2020, l’atelier du même nom propose cette année « Des Chats et des Hommes ». Ce thème a inspiré, entre autres, le conte popularisé par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, en 1756, « La Belle et la Bête ». Participants : Magali André-Soulié, Sylvia Bourdeau, Anne C, Fontaine de la Mare, Mireille Mourot, Nadine Najman, Christiane Schmitz, Marie-Claire Sonnet

Mardi 6 juillet : Accueil de la presse dès 15 h. Vernissage avec des surprises à partir de 17 h

fontainedelamare1@gmail.com +33 6 72 85 79 72

Mardi 6 juillet : Accueil de la presse dès 15 h. Vernissage avec des surprises à partir de 17 h

Dimanche 5 septembre : Finichatge à partir de 15 h dernière mise à jour : 2021-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers

