Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition de Bernard Naudin Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition de Bernard Naudin Criel-sur-Mer, 11 novembre 2021, Criel-sur-Mer. [ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition de Bernard Naudin Place du Général de Gaulle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

2021-11-11 – 2021-11-19 Place du Général de Gaulle Manoir de Briançon

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Dans le cadre du centenaire du monument aux morts de Criel-sur-Mer. L’Association des Anciens Combattants de Criel-sur-Mer présente “Les Dessins de campagne de Bernard Naudin”.

Exposition visible sur heures d’ouverture de la mairie. Sous réserve de la situation sanitaire, contacter l’organisateur pour confirmation. Dans le cadre du centenaire du monument aux morts de Criel-sur-Mer. L’Association des Anciens Combattants de Criel-sur-Mer présente “Les Dessins de campagne de Bernard Naudin”.

Exposition visible sur heures d’ouverture de la mairie. Sous réserve de… +33 2 35 50 51 20 Dans le cadre du centenaire du monument aux morts de Criel-sur-Mer. L’Association des Anciens Combattants de Criel-sur-Mer présente “Les Dessins de campagne de Bernard Naudin”.

Exposition visible sur heures d’ouverture de la mairie. Sous réserve de la situation sanitaire, contacter l’organisateur pour confirmation. Place du Général de Gaulle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Place du Général de Gaulle Manoir de Briançon Ville Criel-sur-Mer lieuville Place du Général de Gaulle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer