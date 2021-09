Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition Contemplation – un temps, un regard Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition Contemplation – un temps, un regard Le Tréport, 10 septembre 2021, Le Tréport. [ANIMATION CONFIRMEE] – Exposition Contemplation – un temps, un regard 2021-09-10 10:30:00 – 2021-11-07 12:30:00 Galerie Résonances 5/7 Rue de la Tour

Le Tréport Seine-Maritime Le Tréport Exposition “Contemplation – un temps… un regard” avec l’artiste Micheline Bousquet.

Vernissage le 11 septembre, sur inscription auprès de l’organisateur.

Galerie ouverte les week-ends et jours fériés. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. Exposition “Contemplation – un temps… un regard” avec l’artiste Micheline Bousquet.

Vernissage le 11 septembre, sur inscription auprès de l’organisateur.

Galerie ouverte les week-ends et jours fériés. Sous réserve de la situation sanitaire,… +33 7 72 06 46 28 https://www.galerieresonances.com/ Exposition “Contemplation – un temps… un regard” avec l’artiste Micheline Bousquet.

Vernissage le 11 septembre, sur inscription auprès de l’organisateur.

Galerie ouverte les week-ends et jours fériés. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Le Tréport, Seine-Maritime Autres Lieu Le Tréport Adresse Galerie Résonances 5/7 Rue de la Tour Ville Le Tréport lieuville 50.06101#1.37091