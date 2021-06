Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] | Démonstration souffleur de verre à la bouche Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] | Démonstration souffleur de verre à la bouche Eu, 27 juin 2021-27 juin 2021, Eu. [ANIMATION CONFIRMEE] | Démonstration souffleur de verre à la bouche 2021-06-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-06-27 17:30:00 17:30:00 Ruelle Semichon Musée du verre « Traditions Verrières »

Eu Seine-Maritime Eu Démonstration souffleur à la bouche – Luigi Dei Rossi. Démonstration souffleur à la bouche – Luigi Dei Rossi. traditions.verrieres@orange.fr +33 2 35 86 21 91 http://traditions-verrieres.com/ Démonstration souffleur à la bouche – Luigi Dei Rossi. Démonstration souffleur à la bouche – Luigi Dei Rossi.

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Eu Adresse Ruelle Semichon Musée du verre "Traditions Verrières" Ville Eu lieuville 50.0549#1.42737