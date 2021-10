Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Démonstration “Perlière à la flamme” Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Démonstration “Perlière à la flamme” Eu, 19 octobre 2021, Eu. [ANIMATION CONFIRMEE] – Démonstration “Perlière à la flamme” 2021-10-19 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-20 17:30:00 17:30:00 Rue Sémichon Musée du Verre Traditions verrières

Eu Seine-Maritime Démonstration “Perlière à la flamme” par Marie Corrieu. Musée ouvert les mardis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Démonstration “Perlière à la flamme” par Marie Corrieu. Musée ouvert les mardis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. +33 2 35 86 21 91 https://www.traditions-verrieres.com/ Démonstration “Perlière à la flamme” par Marie Corrieu. Musée ouvert les mardis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Rue Sémichon Musée du Verre Traditions verrières Ville Eu lieuville 50.05505#1.42719