Étalondes Étalondes Étalondes, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Course cycliste – Fête foraine et feu d’artifice Étalondes Étalondes Catégories d’évènement: Étalondes

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Course cycliste – Fête foraine et feu d’artifice Étalondes, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Étalondes. [ANIMATION CONFIRMEE] – Course cycliste – Fête foraine et feu d’artifice 2021-07-10 14:30:00 – 2021-07-10

Étalondes Seine-Maritime Samedi 10 juillet :

COURSES CYCLISTES : Remise des dossards à la salle polyvalente.

14h30 – Départ : Route de Mancheville

Circuit : Route de Mancheville, La Cavée, Mesnil-Sterling, La Vierge, Le Clos…

Deux courses prévues. Durée de chaque course : 1h + 3 tours.

Arrivée : Route de Mancheville 18h30 : Remise des prix aux coureurs. Verre de l’amitié à la Salle Polyvalente.

Manèges – Autoscooters. 23h : Spectacle pyrotechnique sur le stade. Samedi 10 juillet :

COURSES CYCLISTES : Remise des dossards à la salle polyvalente.

14h30 – Départ : Route de Mancheville

Circuit : Route de Mancheville, La Cavée, Mesnil-Sterling, La Vierge, Le Clos…

Deux courses prévues. Durée de chaque course… Samedi 10 juillet :

COURSES CYCLISTES : Remise des dossards à la salle polyvalente.

14h30 – Départ : Route de Mancheville

Circuit : Route de Mancheville, La Cavée, Mesnil-Sterling, La Vierge, Le Clos…

Deux courses prévues. Durée de chaque course… Samedi 10 juillet :

COURSES CYCLISTES : Remise des dossards à la salle polyvalente.

14h30 – Départ : Route de Mancheville

Circuit : Route de Mancheville, La Cavée, Mesnil-Sterling, La Vierge, Le Clos…

Deux courses prévues. Durée de chaque course : 1h + 3 tours.

Arrivée : Route de Mancheville 18h30 : Remise des prix aux coureurs. Verre de l’amitié à la Salle Polyvalente.

Manèges – Autoscooters. 23h : Spectacle pyrotechnique sur le stade. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Étalondes, Seine-Maritime Autres Lieu Étalondes Adresse Ville Étalondes lieuville 50.03167#1.38291