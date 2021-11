[ANIMATION CONFIRMEE] – Corrida Mersoise Mers-les-Bains, 11 décembre 2021, Mers-les-Bains.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Corrida Mersoise Mers-les-Bains

2021-12-11 – 2021-12-11

Mers-les-Bains Somme Mers-les-Bains

5 5 10 Corrida Mersoise, organisée par le COB 76

Premier départ à 15h30

– Mersoise’Kid

– 1450m course

– 3250m course

– 2250m marche

– 2250m La Mersoise

– 7km250 course

– 7km250 marche

http://www.cob76.fr/

©Pixabay – 2018

Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-19 par