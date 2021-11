Ault Ault Ault, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] – Conte de Noël Ault Ault Catégories d’évènement: Ault

Somme

[ANIMATION CONFIRMEE] – Conte de Noël Ault, 15 décembre 2021, Ault. [ANIMATION CONFIRMEE] – Conte de Noël Ault

2021-12-15 – 2021-12-15

Ault Somme Conte de Noël suivi d’un atelier.

Pour les enfants de 3 à 12 ans. Conte de Noël suivi d’un atelier.

Pour les enfants de 3 à 12 ans. bibliotheque@ault.fr +33 3 22 60 52 21 Conte de Noël suivi d’un atelier.

Pour les enfants de 3 à 12 ans. Ault

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Ault, Somme Autres Lieu Ault Adresse Ville Ault lieuville Ault