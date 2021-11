[ANIMATION CONFIRMEE] Conférence “Le Tibet – Ombre et lumières” Le Tréport, 19 novembre 2021, Le Tréport.

« Tibet, ombre et lumières » a été tourné dans la région autonome du Tibet, en 2014 et 2015. C’est un film-témoignage de la réalité du Tibet d’aujourd’hui.

Ombre de la Chine qui a envahi, annexé et étouffe ce Pays des Hautes Terres.

Lumières du Tibet : pureté de l’air, lumière intérieure du Bouddhisme et aussi le Dalaï Lama qu’Ils appellent « la lumière ».

Entre 1985 et 1987, lors du tournage de son premier film sur le Tibet, en 9 mois d’aventures, Gilbert Leroy découvrait les résultats de la volonté du Parti Communiste Chinois d’anéantir la culture tibétaine : monastères en ruines, appauvrissement de la population, déforestation, emprisonnements. Mais aussi l’immensité du Tibet, la beauté de ses paysages, ses montagnes, la pureté de l’air.

30 ans plus tard, retour au Tibet, c’est un véritable choc : autoroutes, tunnels, train… Lhassa et Shigatsé sont devenues de grandes villes chinoises.

La Chine est installée, omniprésente. Les Tibétains ont-ils encore une place dans leur propre pays?

j.leszek@orange.fr +33 2 35 50 81 92

