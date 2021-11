Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Concert Sainte-Cécile Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Concert Sainte-Cécile Eu, 20 novembre 2021, Eu. [ANIMATION CONFIRMEE] – Concert Sainte-Cécile Théâtre du Chateau Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu

2021-11-20 – 2021-11-20 Théâtre du Chateau Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu Seine-Maritime Eu L’orchestre d’Harmonie Municipale de la ville d’Eu en concert. Sous la direction de Jean-René MARTEL.

Pass sanitaire obligatoire L’orchestre d’Harmonie Municipale de la ville d’Eu en concert. Sous la direction de Jean-René MARTEL.

Pass sanitaire obligatoire harmoniemunicipale.eu@gmail.com +33 2 35 83 29 17 L’orchestre d’Harmonie Municipale de la ville d’Eu en concert. Sous la direction de Jean-René MARTEL.

Pass sanitaire obligatoire Théâtre du Chateau Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Théâtre du Chateau Place Isabelle d'Orléans et Bragance Ville Eu lieuville Théâtre du Chateau Place Isabelle d'Orléans et Bragance Eu