[ANIMATION CONFIRMEE] Concert de Noël « Orfeo 2000 »
2021-12-12 16:30:00
Rue du Bas Eglise Saint Pierre
Le Tréport

2021-12-12 16:30:00 – 2021-12-12 Rue du Bas Eglise Saint Pierre

Le Tréport Seine-Maritime Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle vous propose le Concert de Noël à l’Eglise Saint Pierre.

Vivaldi, Händel, Telemann, Corelli…

menuge@me.com +33 6 30 49 44 29

