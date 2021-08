Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Concert – Cinéma en plein air Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

[ANIMATION CONFIRMEE] – Concert – Cinéma en plein air 2021-08-13 20:00:00 – 2021-08-13 Route de Beaumont BRIGA, site archéologique
Eu Seine-Maritime

Projection à 21h45 sur le site archéologique de Briga. Buvette – Restauration avec le food truck « Chez l’couz » (commande conseillée au 06 44 24 53 78) Prenez… +33 9 63 43 26 81 https://boislabbe.wixsite.com/eu-briga « BRIGA, la ville oubliée » de David Geoffroy. A 20h : Concert de Sweet Caroline Trio.

