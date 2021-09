[ANIMATION CONFIRMEE] – Comédie “L’autre fille” Mers-les-Bains, 24 septembre 2021, Mers-les-Bains.

Mers-les-Bains Somme Mers-les-Bains

Comédie “L’autre Fille” par Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France.

Entre paroles et silences, ce spectacle d’une grande sensibilité nous raconte l’intimité d’une existence. On est transporté par l’intensité concrète que font naître la voix et la présence de Cécile Gérard. Par la façon qu’elle a de nous parler, nous sourire, nous regarder droit dans les yeux. À travers ce théâtre de proximité, la metteure en scène Cécile Backès met en lumière la portée des non‑dits et le poids de l’absence. Elle nous entraîne dans une escapade théâtrale au cœur même de la vie.

Sur réservation auprès de la médiathèque.

mediatheque@ville-merslesbains.fr +33 2 35 50 08 46

© Pixabay 2015

